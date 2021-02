Electronic Arts rachète Glu Mobile pour 2,1 milliards de dollars

L'éditeur Electronic Arts n'a pas encore bouclé le rachat de Codemasters qu'il annonce l'acquisition de Glu, qui n'est autre qu'un des pionniers du jeu vidéo sur mobile.

Au fil des années, le jeu mobile a pris de l'ampleur et vient concurrencer les éditeurs plus traditionnels installés sur PC et consoles... Il n'est donc pas étonnant de voir EA investir dans le secteur, d'autant que l'éditeur compte plusieurs franchises qui pourraient véritablement cartonner sur mobile.

On se souviendra qu'Activision Blizzard avait déboursé 5,9 milliards de dollars pour racheter King (Candy Crush) en 2016... L'investissement d'Electronic Arts est plus modeste, mais concerne toutefois un éditeur d'envergure.

Glu Mobile est officiellement lancé en 2005 avec la fusion de Sorrent et Macrospace, l'éditeur est à l'origine de Diner Dash, Frontline : Commando, Design Home ou encore Kim Kardashian Hollywood.

Electronic Arts annonce que le rachat vise à renforcer sa présence sur le marché du mobile, et confirme doubler son activité mobile avec ce rachat.

Reste qu'il ne s'agit là que d'un accord de rachat trouvé entre les deux parties qu'il faudra soumettre au vote des actionnaires.