Les codes source de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 vendus aux enchères pour 7 millions de dollars

Les codes sources de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 volés à CD Projekt ont finalement été vendus aux enchères pour 7 millions de dollars.

Il y a quelques jours on apprenait le piratage de CD Projekt avec à la clé, le vol des codes sources de The Witcher 3 ainsi que de Cybepunk 2077. Une tuile de plus pour le studio polonais qui avait été contacté par les voleurs pour négocier une rançon.

Le piratage a également permis aux hackers de mettre la main sur le code source de Gwent, une version inédite de The Witcher 3 , une version non aboutie du prochain moteur graphique et physique RED engine, ainsi que des dossiers administratifs... CD Projekt avait rapidement confirmé le piratage tout en précisant avoir réussi à récupérer les dossiers administratifs et sécurisé ses serveurs, le studio indiquait également ne pas souhaiter négocier et refusait donc de payer la rançon pour éviter de voir ses jeux publiés sur la toile.

Face au refus, les hackers ont mis aux enchères les codes sources des deux titres sur le dark Web, et la vente s'est très rapidement enflammée... Finalement, les codes sources se sont vendus pour l'équivalent de 7 millions de dollars, en bitcoin bien évidemment...

De son côté CD Projekt indique que le piratage n'a pas touché la base de données des utilisateurs de ses titres.