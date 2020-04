Comet Lake S : les premiers benchmarks sont là

Pas encore officialisée, la gamme Comet Lake-S d'Intel passe déjà quelques benchmarks, avec des haut de gamme prometteurs et une situation plus complexe pour le reste.

La toute nouvelle génération de processeurs Intel Comet Lake-S ne sera officiellement présentée par la marque qu'au 30 avril prochain, pourtant certaines puces affichent déjà leurs performances dans des benchmarks.

Il s'agit de tests préliminaires qui pourraient avoir été réalisés sur des processeurs n'étant pas encore parfaitement optimisés et dont les pilotes pourraient ne pas être définitifs. Les résultats sont donc à prendre avec précaution, mais ils permettent déjà de positionner la gamme de processeurs d'Intel face à la concurrence.

C'est HKEPC qui s'est chargé des tests de 8 puces d'Intel, les Core i7-10700, i5-10600K, i5-10500 et i5-10400.

Le Core i7 propose 8 coeurs et 16 threads avec des fréquences de 2,9 à 4,8 GHz, la famille i5 pour sa part propose 6 coeurs et 12 threads. Les tests ont été réalisés sur une carte mère à base de chipset B460, 16 Go de DDR4-4133 et une carte graphique RX 5700 XT.

On peut ainsi voir selon les résultats que le Core i7-10700 joue des coudes avec le Ryzen 7 3700X avec 4828 points sous CineBench R20 contre 4788 points pour la puce AMD. L'avance d'Intel se confirme sur les benchs 3DMark Time Spy et Fire Strike.

Pour la gamme inférieure, la situation est plus complexe... Les Core i5 peinent face à leurs équivalents signés AMD. Ainsi, le Ryzen 5 3600X est plus performant de 14% en moyenne au Core i5 10600k. On note également que les i5 10400 et 10600K affichent des scores très proches... Il faudra attendre les benchmarks sur les versions commerciales des processeurs pour se faire une idée ferme sur cette fournée de puces Intel qui risque de ne séduire qu'au niveau du haut de gamme.