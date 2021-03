Comment bien choisir son assurance pour appareils électroniques ?

Bien choisir son assurance pour ses appareils nomades n’est pas toujours simple. C'est pourquoi nous vous donnons quelques conseils pour vous aider à y voir plus clair.

Vous recherchez une assurance pour vos appareils électroniques et ne savez pas par où commencer ? Si c’est le cas, les informations suivantes vous seront sans doute très utiles. Les produits high-tech tels que les smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables sont devenus des objets essentiels de la maison et du quotidien. Malheureusement, ils peuvent être très facilement volés ou endommagés. Ajoutez à cela le fait que la plupart de ces appareils sont très coûteux et vous comprendrez vite qu’une assurance pour appareils nomades peut vite devenir très intéressante.

Choisir la meilleure assurance pour vos biens peut néanmoins vite devenir un vrai casse-tête tant les offres sur le marché sont nombreuses. Les pièges à éviter sont également nombreux, comme par exemple les petites lignes qui indiquent tout un tas d'exclusions de garantie. De plus, le nombre d’assureurs tend à exploser ces derniers temps avec des offres en tout genre, et il est souvent difficile de s’y retrouver. Trouver le bon assureur devient donc un véritable défi. Mais, pas de panique, vous y parviendrez sans problème grâce à nos quelques conseils.

Dans un premier temps, il est prudent de choisir une compagnie d'assurance bien établie de manière à ne pas rencontrer de problèmes sur la stabilité financière de cette dernière. Ensuite, il est important de lire le contrat dans son intégralité pour vous assurer de la prise en charge de l’assurance et autres cas particuliers. Portez une attention toute particulière aux exclusions qui peuvent aller à l'encontre de vos besoins. Une assurance “Casse” pourra, par exemple, concerner uniquement l'écran, et pas les autres composants de l'appareil. Si vous voyagez beaucoup, pensez également à vérifier que vous bénéficierez d’une couverture internationale. D’autre part, pensez à bien vous assurer que le sinistre sera couvert si vous êtes à l’origine du dommage (de manière non intentionnelle évidemment). En effet, certaines compagnies d’assurance proposent une protection contre les dommages accidentels, mais uniquement causés par autrui. À vous de voir si cela vous semble quand même intéressant.

N’oubliez pas de consulter et de comparer les prix auprès de divers comparateurs. Attention tout de même aux prix trop bas, qui cachent bien souvent quelque chose. Lisez bien les contrats, afin d'éviter les mauvaises surprises ! Malgré tout cela, il existe des assureurs de qualité qui se sont spécialisés dans les appareils électroniques comme la compagnie d’assurance Klinc. Le site est clair et vous pourrez choisir toutes les options dont vous avez besoin pour assurer vos appareils sans crainte. Du smartphone aux consoles de jeu en passant par les vélos à assistance électrique, Klinc arrive à toucher à l’ensemble du parc électronique avec des tarifs avantageux et des options très intéressantes.

Avec Klinc, que vous soyez le responsable du sinistre ou bien que ce soit votre enfant, votre conjoint ou encore votre animal de compagnie, vous serez couvert s’il s’agit d’un accident involontaire. Vous n’aurez plus à avoir peur des problèmes d’infiltration, d’oxydation ou bien d’humidité, puisque la protection comprend également les dommages liquides.



Beaucoup d’assurances fonctionnent encore « à l’ancienne » et vous obligent à les contacter par téléphone pour modifier la moindre information sur votre profil. Autant dire que la gestion des sinistres dans ces conditions devient une véritable épopée (bercée par une douce mélodie de musique d’attente téléphonique). Avec Klinc, tout se gère en ligne depuis la souscription de l’assurance à la gestion des sinistres, afin de vous faciliter la vie grâce à une application super intuitive. Signalons enfin qu'une modalité à la demande est proposée, en plus de l’assurance standard, afin de vous permettre d’activer votre protection uniquement quand vous en avez besoin. Le reste du temps, il vous suffit de la mettre sur OFF pour éviter de payer dans le vide, idéal par exemple pour assurer la Switch de votre enfant uniquement quand vous partez en vacances.

En conclusion, le choix d’une assurance ne se fait pas sur un coup de tête. Faites attention aux mots avec un sens trop large qui cachent souvent de petites lignes. N’hésitez pas à comparer les prix et à chercher une solution qui s'adapte à vos besoins de manière à pouvoir profiter de l’ensemble de vos appareils électroniques en toute sécurité et en ayant l’esprit tranquille à tout moment.