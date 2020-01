Comment initier ses enfants aux nouvelles technologies en toute sécurité ?

Éviter les appareils photos connectés

Chaque année, le monde de la sécurité informatique se retrouve à la conférence DEF CON de Las Vegas. En 2019, les spécialistes présents avaient révélé qu’une faille de sécurité menaçait les appareils photo connectés. Selon eux, des attaques informatiques basiques peuvent permettre à des individus malveillants d’intercepter des clichés, ou pire encore, de prendre illégitimement des photos à distance. Il est donc important de choisir le bon appareil photo pour enfants afin que des photos de vos enfants ne se retrouvent pas exposées sur Internet (notamment des clichés dénudés). Même son de cloche d'ailleurs du côté des caméras de surveillance pour enfants, on se rappelle ce fait divers ou un individu malveillant avait prit le contrôle d'un tel dispositif et parlait directement à l'enfant seul dans sa chambre...

A cause de leur connectivité USB et Wi-fi, les appareils photo connectés et webcams sont en effet susceptibles d'être vulnérables à des attaques malveillantes. Votre enfant pourrait donc se retrouver avec une demande de rançon ou victime d’attaques de logiciels malveillants sur son appareil photo si celui-ci est un appareil connecté. Prudence donc quand au choix de ces appareils et à la mise en place des protocoles de sécurité associés (modifier les mots de passe par défaut,...).

Les risques internet pour un enfant

Que vous utilisiez le meilleur ordinateur portable HP trouvé par exemple sur boulotmag.fr, ou un ordinateur bas de gamme dans une grande surface, les risques que votre enfant pourra rencontrer sur Internet seront les mêmes. Du contenu non adapté, tels les paris en ligne et la pornographie, est facilement accessible depuis une grande quantité de sites qui ne sont pas faits pour les plus jeunes enfants.

Le danger de mauvaises rencontres en ligne par l’entremise d’e-mails, de messageries instantanées ou par l’utilisation des réseaux sociaux est bel et bien réel et vous devez en tenir compte. Aujourd’hui, l’enfant présent sur Internet s’expose fréquemment à des contacts avec des inconnus. Il est bien connu que les pédophiles utilisent cette méthode afin de débuter des relations en dialoguant sur une messagerie instantanée avec des enfants, en se faisant d'ailleurs passer pour l'un d'entre eux. Cela peut mener à des échanges de photos ou même pire à des rencontres physiques. Vous devez aborder ce sujet avec votre progéniture afin de leurs exposer ces dangers, et leur apprendre à y réagir comme nous leur apprenions à une certaine époque à ne pas accepter de bonbons de la part d'inconnus.

Des applications de contrôle

Heureusement, certaines applications vous permettent de contrôler l’usage que font vos enfants de la technologie. Si Facebook peut s’avérer dangereux (comme tout réseau social d'ailleurs), sachez qu'il existe une version pour enfant de la messagerie qui est liée à votre propre compte. Facebook Messenger Kids vous permet ainsi d’approuver chaque nouveau contact et vous pouvez même consulter les conversations de votre enfant. Pas certain que les ados apprécient mais pour les plus jeunes très utile.

Dans le même style, l’application Mobicip vous permet de contrôler la navigation sur internet de vos enfants. C’est l’une des solutions les plus complètes sur le marché. En tant que parents, vous pouvez choisir les catégories d’applications et de contenus que vos enfants peuvent consulter. Vous pouvez aussi limiter l’utilisation internet, consulter l’historique de leurs activités et géolocaliser leurs appareils. De nombreuses applications de contrôle parental sont d'ailleurs accessibles, aussi bien en versions gratuites que payantes, et parfois même proposées par votre fournisseur d'accès à internet (Contrôle Parental d'Orange, SFR Family,....)

Il est important de sensibiliser les parents non experts en la matière à prendre certaines précautions pour protéger leurs enfants des risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies. N’hésitez pas à en discuter avec eux et à toujours garder un oeil (protecteur) sur leurs activités.