Comment et pourquoi masquer son adresse IP

Pour commencer notre explication, voyons ce qu'est cette fameuse adresse IP. L'abréviation IP signifie Internet Protocol et l'adresse IP correspond à un numéro d'identification qui est attribué à chaque appareil informatique connecté. Cette adresse peut-être permanente ou provisoire selon votre opérateur et selon si vous vous en souciez ou non. Cette adresse comporte certaines de vos données personnelles comme votre géolocalisation approximative, le nombre d'appareils sur la même adresse, etc. C'est déjà une des premières raisons qui poussent de nombreux internautes à en changer régulièrement, ou à masquer leur adresse IP. Il existe de nombreuses façons et de nombreux services pour trouver son adresse IP comme par exemple mon ip.

Mais ce n'est pas tout, votre adresse IP, qui vous est unique à un moment donné, va permettre à de nombreux sites de collecter vos habitudes, vos dernières visites, vos derniers achats en ligne. En effet, beaucoup d'entreprises utilisent par exemple Google Analytics qui leur permet de réunir toutes les informations dont ils ont besoin sur leurs visiteurs virtuels, ils auront ainsi accès à votre tranche d'âge, vos centres d'intérêt, si vous vous connectez par smartphone, tablette ou PC, et bien d'autres données que vous préfèrerez garder pour vous. C'est également par cette adresse IP que la police ou la gendarmerie peuvent vous retrouver en interrogeant, après une demande via la justice, votre fournisseur d'accès à internet qui sera dans l'obligation de leur communiquer vos véritables coordonnées (nom, prénom, adresse...).

Mais alors, comment conserver ses données anonymes ?

Il existe de nombreuses petites astuces pour changer d'adresse IP, ou la masquer tout simplement afin de protéger sa vie privée. Vous pourrez par exemple passer par un Wi-Fi public, l'adresse IP qui apparaitra sera en effet celle de ce réseau et ne sera pas donc pas directement reliée à vous. Attention en revanche, il s'agit d'un réseau public donc le risque de cyberattaque y est beaucoup plus élevé.

Il existe également un navigateur web qui empêche les serveurs de localiser votre adresse IP. Il s'agit du navigateur Tor et il est simple d'utilisation et très intuitif. La vitesse de connexion est assez lente et vous n'aurez pas les mêmes résultats dans vos recherches qu'avec Google, mais il est très souvent utilisé par le milieu "underground" à la recherche d'un certain anonymat.

Mais la solution la plus simple, efficace et sûre face aux cybercriminels reste tout de même pour le grand public l'utilisation d'un service VPN qui permet un anonymat optimal sur tous les sites tout en profitant d'une connexion rapide et stable. A ce niveau vous aurez un très large choix, à partir de 1 € par mois pour les VPN payants, mais préférez les VPN dits no-log, c'est à dire qui ne conservent aucune trace de vos activités (pas d'enregistrement de votre adresse IP, pas de log de vos navigations...), cela vous apportera encore une garantie supplémentaire de rester "invisible".