Fibre et 5G : la Commission européenne veut faire participer les GAFAM au financement

Les lois DMA et DSA à peine mises en place, la Commission européenne ne s'arrête pas en si bon chemin et veut maintenant intervenir sur un point réclamé depuis des années par les opérateurs télécom : la participation des GAFAM aux investissements dans les réseaux fixes et mobiles.

Les géants du Net consommant une grande partie des ressources des réseaux, les opérateurs demandent régulièrement à ces derniers ne soient pas seulement des consommateurs mais aussi des participants au financement des réseaux.

Cette "juste contribution" des GAFAM est encore à l'étude mais prend une forme de plus en plus concrète avec le voeu formulé en début d'année d'une participation "équitable et proportionnée aux coûts des biens, services et infrastructures publics".

Le journal Les Echos note que la déclaration d'intention devrait devenir un véritable projet à partir du mois de juin. Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, est d'ailleurs déjà prêt à passer à l'offensive.

Lobbying et risposte

L'ETNO, groupe de lobbying représentant les intérêts des opérateurs européens, a sonné la charge avec un nouveau rapport affirmant que le trafic internet est représenté pour plus de la moitié par les GAFAM et Netflix et que la question de leur contribution à l'augmentation des capacités des réseaux est plus que jamais d'actualité.

Il met notamment en avant le maintien des prix bas des abonnements qui ne pourra être supporté seulement par les opérateurs, déjà occupés à investir des milliards d'euros dans la 5G et la fibre optique.

Face un projet de régulation qui se prépare d'ici la fin de l'année, les géants du Net ne resteront pas inactifs et critiquent déjà un processus qui remettrait en cause la sacro-sainte Neutralité du Net.