Compteur Linky, coupure d'électricité quotidienne, heures creuses : le grand méli-mélo

L'arrêté publié au Journal Officiel le 22 septembre a été noté par certains internautes. Ils l'ont relayé en affirmant qu'il annonce qu'Enedis aura la possibilité de couper quotidiennement l'électricité des foyers dotés d'un compteur Linky durant plusieurs heures durant l'hiver et jusqu'au printemps.

Les messages ont été largement repris sur les réseaux sociaux et dénoncent une main-mise du gouvernement sur l'approvisionnement d'électricité, alimentant par là certaines thèses complotistes.

L'arrêté en question est authentique et son texte abscons à propos de "dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d'électricité" et d'une "désactivation quotidienne du contact pilotable" entre 11h et 15h30 a pu suscité un certain émoi dans le climat anxiogène et incertain d'un risque de coupure d'électricité en cas d'hiver très froid pour soulager le réseau électrique.

Ajoutons une dose du décrié et inquisiteur compteur communicant Linky dans l'équation, avec la crainte de coupures d'électricité imposées à distance et sur commande, et tout semble prêt pour un scandale hivernal. La réalité est toutefois différente.

Décaler l'activation du ballon d'eau chaude

L'arrêté du 22 septembre porte sur les foyers équipés d'un compteur Linky et ayant souscrit un contrat heures creuses - heures pleines dont le tarif préférentiel est réparti sur les créneaux 12-17h et 20h-8h.

Dans ce cas (un peu plus de 4 millions de foyers, selon Enedis), le signal d'enclenchement automatique d'activation du ballon d'eau chaude passant par la ligne électrique pourra être désactivé pour ne pas déclencher l'équipement entre 12h et 14h afin de soulager le réseau de distibution électrique si besoin.

Le déclenchement du ballon d'eau chaude se fera alors uniquement durant les heures creuses de nuit qui sont aussi une période moins chargée pour le réseau général...et le scénario déjà habituel pour la majorité des foyers.

Mesure de sobriété énergétique

Cette mesure pourra être activée à la demande de RTE, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, afin de soulager le réseau face à des pics particulièrement élevés et elle pourrait économiser jusqu'à 3,5 GW qui pourront être utilisés ailleurs.

Il n'y a donc pas de "coupure d'électricité" (si ce n'est l'activation du ballon d'eau chaude) imposée dans l'arrêté et Enedis ainsi que les fournisseurs d'électricité devront en informer en amont les foyers concernés.

Le dispositif entre dans le cadre de l'effort de sobriété énergétique demandé par les pouvoir publics afin justement d'éviter des coupures d'électricité plus générales par régions et qui concerneraient cette fois tout le monde, compteur intelligent Linky ou pas.