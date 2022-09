Le compteur Linky veut vous aider à faire des économies d'énergie

Le gestionnaire du réseau de distribution électrique français RTE a présenté ses scénarii pour l'hiver dans le contexte de la crise énergétique actuelle mais aussi de l'approvisionnement électrique diminué par les réacteurs nucléaires à l'arrêt du fait de la maintenance et de surveillance des risques de corrosion sur certains équipements.

Le risque de coupures électriques ponctuelles n'est pas totalement écarté, même s'il reste peu probable, ce qui n'empêchera pas de devoir sans doute faire des efforts pour limiter la consommation d'énergie en cas de pic (que l'on peut surveiller avec le dispositif Ecowatt).

Le renchérissement du coût de l'énergie peut également être un motif pour tenter de mieux réguler sa consommation électrique. Dans ces divers aspects, le parc des 35 millions de compteurs Linky peut participer à la "sobriété énergétique" et aux éco-gestes recommandés par RTE et le gouvernement.

Linky pour mieux comprendre sa consommation électrique

Dans un communiqué, Enedis souligne que "Linky est plus que jamais un outil essentiel au service d'une consommation électrique plus responsable" en permettant de mieux identifier l'impact énergétique des différents postes de consommation.

Cette meilleure maîtrise du paysage électrique domestique peut conduire à réaliser jusqu'à 10% d'économie sur sa facture d'électricité, selon les calculs de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Credit : Enedis

Cela est rendu possible par les mesures quotidiennes réalisées par le compteur intelligent électrique, et même à la demi-heure près en activant l'option adéquate, accessible depuis le site Enedis.fr ou via les applications des fournisseurs d'énergie qui peuvent ainsi afficher les données de consommation réelle sur des temps courts, avec la possibilité de comparer sur les jours ou semaines précédents.

Ces informations permettent d'identifier les moments des pics de consommation électrique domestique et de les réduire ou bien de les décaler hors des périodes de pointe (identifiées comme le matin de 8h à 13h et le soir de 18 à 20h en cas de pic de consommation.

Savoir pour mieux agir

Enedis recommande ainsi de reporter les usages gourmands sur la période de 22h à 6h en les préparant ou les programmant pour profiter aussi du tarif heures creuses.

Cette adaptation des usages ne concerne pas que les particuliers et peut être proposée aux entreprises par des formules adaptées pour limiter la consommation d'énergie lorsque le réseau est saturé.

Les données fournies par le compteur Linky peuvent permettre d'identifier des points de surconsommation anormale et inciter les clients à modifier leurs usages pour les lisser mais aussi à changer éventuellement de formule d'abonnement pour mieux coller à leurs besoins (télétravail, transition vers la voiture électrique...) ou encore à demander à son fournisseur d'électricité une modification de puissance plus adaptée..

"Cette flexibilité est notamment rendue possible par le caractère communicant des compteurs", indique Enedis. C'est justement cet aspect, craint comme un mouchard des usages électriques et associé à la peur d'un piratage éventuel, qui a entraîné une certaine résistance à la pose de compteurs intelligents Linky.