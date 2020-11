Confinement : la nouvelle version de l'attestation de déplacement disponible sur le site du gouvernement

Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé mardi soir un allègement du confinement national en France avec principalement d'une part l'ouverture des commerces dits "non essentiels" mais également d'autre part des règles plus souples de déplacement, comme par exemple pour les promenades avec la possibilité de sortir pendant 3 heures dans un rayon de 20 km autour de chez soi (contre seulement 1 heure et 1 km auparavant). Attention, les déplacements restent contraints jusqu'au 15 décembre et l'attestation reste obligatoire pour toutes les sorties du domicile.

Ce changement a entrainé automatiquement une modification de l'attestation de déplacement dérogatoire, dont la nouvelle version est depuis ce soir disponible sur le site du gouvernement.

Vous pourrez donc soit l'imprimer soit utiliser la version numérique en la complétant directement depuis votre smartphone (un QR code est alors généré, à montrer lors d'un contrôle). Pour rappel il existe 3 versions de l'attestation mais seule la dérogatoire a été modifiée :

Attestation de déplacement dérogatoire (nouvelle version)

Justificatif de déplacement professionnel (non modifiée)

Justificatif de déplacement scolaire (non modifiée)



Le plus simple reste toutefois d'installer l'application de contact tracing TousAntiCovid dans laquelle il est possible de générer automatiquement l' attestation en 2 clics.

Pour rappel, le non-respect de ces mesures entraine :

Première sanction : une amende de 135 euros, majorée à 375 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

En cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 euros, majorée à 450 euros (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention)

Après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3750 euros passible de 6 mois d'emprisonnement.





Récupérer l'attestation de déplacement dérogatoire sur le site du gouvernement