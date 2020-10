TousAntiCovid : la mise à jour de StopCovid déployée sur Android et iOS

Annoncée la semaine dernière par le président de la République Emmanuel Macron, l'application TousAntiCovid est aujourd'hui déployée sur Android et iOS. Comme pressenti, c'est une mise à jour de l'application StopCovid.

L'application TousAntiCovid est présentée comme une " version enrichie et interactive " de l'application StopCovid de traçage des cas contacts sur smartphone (via Bluetooth). Il n'y a pas d'évolution technique avec toujours un recours à un modèle centralisé. Cela pose du reste problème pour une compatibilité avec les autres applications européennes ayant opté pour l'API d'Apple et de Google.

Par ailleurs, alors qu'il avait été évoqué un abaissement du temps de contact à 5 minutes, TousAntiCovid reste sur un contact à moins d'un mètre pendant 15 minutes. En rappelant que le filtrage de l'historique des contacts a lieu au niveau du smartphone et non du serveur central. Le partage avec le serveur central - avec l'accord de l'utilisateur - se fait en cas de test positif au Covid-19. Le gouvernement met bien évidemment en avant le chiffrement des données.



Les nouveautés sont essentiellement au niveau de l'information délivrée par TousAntiCovid. L'application donne accès à des actualités en lien avec la lutte contre l'épidémie, des chiffres clés en rapport avec la situation épidémiologique qui sont mis à jour quotidiennement.

TousAntiCovid donne également accès à des outils pour prendre connaissance des laboratoires à proximité pour un dépistage et avec une indication sur le niveau d'affluence, à l'attestation de déplacement dérogatoire (couvre-feu). Toutefois, ce sont des liens qui renvoient vers le site Santé.fr du gouvernement et le formulaire sur le site du ministère de l'Intérieur à ouvrir dans le navigateur web.

Le gouvernement précise que l'application TousAntiCovid continuera d'être " enrichie régulièrement de nouvelles informations et de nouveaux services. " Ce devrait a priori être le cas avec le QR Code pour remplacer le carnet de rappel dans les restaurants.

La dimension de centre d'informations dans TousAntiCovid est un plus par rapport à StopCovid, comme cela est le cas avec d'autres applications étrangères. On soulignera aussi un effort de transparence accentué. Néanmoins, il faudra aussi une campagne de communication musclée pour inciter au téléchargement et à l'activation de l'application, après l'échec de StopCovid.

En matière de communication justement, le gouvernement recommande très fortement d'activer TousAntiCovid dans les transports en commun, restaurants, bars, cantines, commerces, salles et club de sport, lors d'une rencontre avec des personnes extérieures au foyer.

À souligner que l'application TousAntiCovid peut être activée (ou désactivée) via un simple appui sur un bouton.