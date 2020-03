Confinement : les films en salles de cinéma pourraient arriver plus vite chez vous

Le coronavirus et la loi d'urgence qui va avec pourraient bien mettre fin, temporairement, à la chronologie des médias.

Depuis que le Covid-19 est déclaré comme étant une pandémie nous sommes tous invités à rester chez nous pour stopper la propagation du virus. Nul ne sait combien de temps la période de confinement va durer et c'est pour cette raison que de nombreuses entreprises décident de revoir leur stratégie marketing en proposant certains services gratuitement comme Canal+ un temps ou au contraire repoussent la date de sortie comme la nouvelle plateforme de streaming Disney+ par exemple repoussée au 7 avril suite à une demande du gouvernement pour éviter de saturer le réseau internet.

Pour l'industrie du 7ème art, c'est un véritable coup dur avec toutes les salles de cinéma qui ont dû fermer pour protéger leur clientèle jusqu'à nouvel ordre. Suite à cela, plusieurs franchises ont décidé de repousser la date de sortie de leur film comme le dernier Fast & Furious ou encore Mulan. Pourtant de nombreux films venaient de sortir juste avant le jour de fermeture national, et ne sont donc pas disponibles au visionnage.

Avec tous ces imprévus que nous rencontrons en ce moment, des exceptions aux règles peuvent s'entendre comme pour la chronologie des médias. Pour rappel, la chronologie des médias évoque les conditions et le moment pour qu'un film puisse être diffusé sur les différentes plateformes de streaming après sa sortie au cinéma. Cela protège, normalement, l'industrie du cinéma face à la concurrence comme la télévision, les DVD, Netflix, ...

Un arrangement a vu donc le jour avec la loi qui autorise le Centre national du cinéma et de l'image animée à publier et diffuser en avance les films qui sont arrivés en salles au 14 mars dernier et après. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à voir tous les films venir directement sur des plateformes de streaming, cette nouvelle loi est applicable à la demande du titulaire des droits d'exploitation, ce sera donc du cas par cas.