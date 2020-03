Confinement : le télétravail entraîne l'explosion du recours aux VPN

La période de confinement imposée en France (et d'autres pays) entraine un recours important au télétravail qui lui même provoque une véritable explosion du recours aux plateformes VPN.

L'épidémie de Coronavirus qui sévit sur le globe entraine un changement dans les activités et le recours au télétravail est désormais privilégié dans de nombreux pays ayant imposé un confinement des citoyens.

Le confinement a entrainé une hausse du trafic Internet mondial, et pour les télétravailleurs, une augmentation drastique des outils collaboratifs en ligne. On a ainsi pu voir que le service Microsoft Teams a connu quelques heurts suite à l'afflux d'utilisateur au début du mois...

Mais d'autres outils ont également vu leur usage littéralement s'envoler : les VPN. La situation s'explique facilement : nombreuses sont les entreprises et gros groupes à imposer à leurs employés l'utilisation d'une connexion sécurisée aux Extranets et la solution la plus simple est le recours à un VPN qui chiffre les données.

Pour les sociétés, la connexion aux serveurs à distance peut représenter un risque de voir les des données récupérées par des pirates et exploitées par la concurrence ou simplement divulguées sur la toile. Toutes ne traitent pas de données sensibles, mais la précaution est de rigueur.

NordVPN a ainsi annoncé avoir enregistré une hausse de 165% de son trafic entre le 11 mars et aujourd'hui. Aux Pays-Bas, la situation est encore plus franche avec + 240% du trafic, contre +208% en Autriche ou même +206% au Canada. En France, le service de VPN a enregistré une hausse de 180% du trafic.

Il est donc d'autant plus capital de s'assurer que les services de VPN auxquels les télétravailleurs ont recours ne profitent pas de l'occasion pour leur subtiliser des données, comme nous avions déjà pu le faire remarquer par le passé.