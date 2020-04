Confinement : les ventes de jeux vidéo explosent en France

Après bientôt trois semaines de confinement, les Français se sont organisés pour faire passer le temps et limiter l'ennui. Et pour beaucoup, cela passe par le jeu vidéo.

Selon une récente étude, on estime que le téléchargement numérique a augmenté de 180% sur le secteur des jeux vidéo en France sur la première semaine de confinement. Une situation plus importante que chez nos voisins l'Espagne et l'Italie qui enregistrent respectivement + 142,8 et +174,9%.

Et la situation s'est très certainement accentuée puisque cette période de confinement a vu quelques opérations être menées par les éditeurs avec notamment des jeux gratuits, mais aussi des sorties importantes comme le dernier volet d'Animal Crossing, Doom Eternal et l'arrivée prochaine de Final Fantasy VII Remake et Resident Evil 3.

Les ventes physiques de jeux ont également augmenté avec +70,2 constatés. Certains Français, qui n'étaient pas équipés, ont même profité de l'occasion pour sauter le pas et s'offrir une console, le marché a ainsi enregistré un bond de 140,6% des ventes de machines. Et si la Switch a très rapidement profité de l'effet du confinement, la rupture de stock empêche désormais Nintendo de faire gonfler un peu plus les chiffres.