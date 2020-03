l'OMS recommande de jouer aux jeux vidéo pendant le confinement

Afin de lutter plus efficacement contre l'épidémie de Coronavirus et d'encourager les citoyens à respecter les mesures de confinement, l'OMS recommande désormais de jouer aux jeux vidéo.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment félicité les éditeurs et plateformes de vente de jeux vidéo qui ont offert gratuitement l'accès à certains titres pendant la période de confinement. Les initiatives ont été jugées très efficaces comme moyen permettant d'encourager les utilisateurs à rester chez eux et à respecter ainsi les mesures de confinement visant à enrayer l'épidémie de coronavirus.

L'organisation a ainsi félicité l'initiative "Play Apart Together" qui pousse les joueurs à profiter de la période de confinement pour se détendre en ligne sur des jeux vidéo. L'OMS rappelle que la distanciation physique et le respect des gestes barrière sont essentiels et qu'ils participent à faire baisser la courbe de l'épidémie et à sauver des vies.

Les jeux vidéo permettent par ailleurs de maintenir un lien social avec ses amis, sa famille ou d'échanger avec d'autres joueurs. Le discours de l'OMS tranche toutefois aujourd'hui avec diverses positions prises par l'organisation à l'encontre des jeux vidéo par le passé. L’OMS reconnaît ainsi les troubles de l'addiction aux jeux vidéo comme une maladie à part entière depuis 2018.