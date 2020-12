La console de jeu Nintendo Switch Lite à prix réduit, mais aussi Jabra Elite 65t, Nvidia Shiled TV pro, etc

Découvrez ou redécouvrez le jeu phare de 2020 en promotion avec la console de jeu. Effectivement, Amazon propose Animal Crossing et le Nintendo Switch Lite à prix cassé ! Et pour jouer avec vos amis, profitez de 3 mois de Nintendo Switch Online offerts lors de votre achat.

Le bon plan du jour concerne la console de jeu Nintendo Switch Lite qui propose écran LCD tactile de 5,5 pouces. Cette version est plus légère et plus petite que la Nintendo Switch. Effectivement, elle ne pèse que 275 g alors que la Nintendo Switch pèse 297 g.

Attention, la console de jeu Nintendo Switch Lite ne possède que le mode portable comme mode de jeu. Vous ne pourrez donc pas profiter de votre console sur téléviseur, mais vous pourrez toujours en profiter pleinement où que vous soyez.

En ce moment, Amazon propose la console de jeu Nintendo Switch Lite + Animal Crossing + 3 mois d'abonnement à Nintendo Switch Online à 199 € au lieu de 269 € !



