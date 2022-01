Refus des cookies : Google et Facebook sanctionnés de grosses amendes

Un bouton pour refuser simplement les cookies fait défaut à Google et Facebook. Il leur coûte des amendes conséquentes prononcées par la Cnil.

Pour non-respect et des manquements à la législation en matière de cookies, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) annonce infliger une amende de 150 millions d'euros à Google et de 60 millions d'euros à Facebook.

Ces amendes particulièrement salées de la part de la Cnil font suite à des plaintes et des contrôles en ligne sur les modalités de refus des cookies sur les sites google.fr, youtube.com et facebook.com. Comme l'a déjà rappelé la Cnil à plusieurs reprises, refuser les cookies doit être aussi simple que de les accepter.

" Les sites facebook.com, google.fr et youtube.com proposent un bouton permettant d'accepter immédiatement les cookies. En revanche, ils ne mettent pas en place de solution équivalente pour permettre à l'internaute de refuser facilement le dépôt de ces cookies ", écrit la Cnil.

Un choix biaisé en faveur du consentement

La Cnil souligne plus exactement que plusieurs clics sont nécessaires pour refuser tous les cookies, contre un seul pour les accepter. Il est retenu une atteinte à la liberté du consentement.

Les plateformes concernées disposent d'un délai de 3 mois pour se mettre en conformité via la mise en place d'un moyen permettant donc de refuser les cookies aussi simplement que celui existant pour les accepter. À défaut, ce sera une astreinte de 100 000 € par jour de retard.

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la Cnil inflige à Google une amende pour infraction à la législation sur les cookies. En décembre 2020, c'était une amende de 100 millions d'euros.