Vaccin Covid-19 : la Corée du Nord accusée de cyberattaque contre Pfizer

Via une cyberattaque, la Corée du Nord aurait tenté de voler des informations sur le vaccin contre la Covid-19 de Pfizer.

De nouveaux soupçons de cyberattaque pèsent sur la Corée du Nord. Un député sud-coréen a déclaré (Reuters) qu'il y a eu de la part de la Corée du Nord, des tentatives de vol de technologies de traitement et du vaccin contre la Covid-19 lors de cyberattaques. Il a ajouté que Pfizer a été pris pour cible.

Le député sud-coréen a fait cette déclaration à la suite d'une information émanant du service de renseignement de la Corée du Sud. Il n'est toutefois pas entré dans les détails, laissant un doute sur la période et l'éventuel succès de la cyberattaque.

En novembre dernier, Microsoft avait dévoilé l'existence de cyberattaques lancées à l'encontre de sept entreprises de premier plan impliquées dans la recherche de vaccins et de traitement pour la Covid-19. Ces entreprises (non citées) étaient situées au Canada, aux États-Unis, en France, en Inde et en Corée du Sud.

Les cyberattaques ont été attribuées à trois groupes étatiques, dont Zinc (ou Lazarus) et Cerium originaires de Corée du Nord, en plus de Strontium (autrement connu en tant que APT28 ou Fancy Bear) pour la Russie.

Pfizer et son partenaire allemand BioNTech avaient par ailleurs confirmé un accès illégal à des documents stockés sur un serveur de l'Agence européenne des médicaments et en lien avec leur vaccin contre la Covid-19.

Si la Corée du Nord affirme officiellement n'avoir aucun cas de coronavirus, le pays devrait toutefois prochainement recevoir près de 2 millions de doses du vaccin d'AstraZeneca.