La Corée du Sud va légiférer pour briser duopole Google et Apple sur les applications mobiles

Cela fait plusieurs mois qu'il est question de briser la situation d'abus de position dominante de Google et Apple au sein de leurs environnements mobiles. Plusieurs pays reprochent ainsi officiellement à Apple et Google de profiter de leur position pour contraindre les éditeurs et développeurs à se soumettre aux règles parfois injustes de leurs marchés applicatifs.

En ligne de mire, les 30 % de commissions imposées à toutes les ventes réalisées sur l'AppStore et le Play Store, une règle qui s'étend également à l'ensemble des souscriptions à des services ainsi qu'aux ventes réalisées par les applications au sein de leurs propres marchés intégrés. En clair, lorsque vous achetez un bonus quelconque au sein d'une application mobile, Apple et Google récupèrent là encore 30% des ventes. La situation devient intenable pour les éditeurs et est de plus en plus contestée par les développeurs.

Selon Bloomberg, la Corée du Sud pourrait être le premier pays au monde à légiférer sur le sujet. le texte prévoit ainsi de permettre aux éditeurs et développeurs de proposer leur propre moyen de paiement au sein des applications distribuées sur les écosystèmes d'Apple et de Google. Grâce à cela, il sera possible d'éviter les commissions imposées sur les achats in-app, mais aussi sur les achats de services ou applications : la manoeuvre sera ainsi pour les éditeurs de proposer une application gratuite dont l'intégralité des services ne sera débloquée qu'après paiement au sein de sa propre boutique.

En Europe, si Apple est bien accusée d'abus de position dominante, pour l'instant aucune loi ne vise à contraindre l'ouverture de l'AppStore.