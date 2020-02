Coronavirus : Apple ferme ses Apple Store et bureaux en Chine jusqu'au 9 février

Alors que le gouvernement chinois a récemment décrété un allongement des congés liés à la fête du Printemps dans le pays, visant à limiter la propagation du Coronavirus, certaines marques annoncent à leur tour la fermeture de leurs activités.

C'est ainsi le cas d'Apple qui prévient sur son site Internet que les Apple Stores seront fermés en Chine jusqu'au 9 février prochain. L'Apple Store en ligne prend ainsi le relais pour les clients souhaitant acquérir des produits de la marque, mais aucune boutique physique ne sera de nouveau ouverte avant le 9 février.

Au total, ce sont 42 boutiques qui seront fermées de façon prolongée, tout comme les bureaux d'Apple ainsi que les centres d'assistance en Chine.

La marque américaine avait rapidement annoncé des mesures visant à limiter les voyages de ses employés vers la Chine aux premiers jours de l'épidémie, et mis en place des dispositions pour suivre la santé de ses collaborateurs dans le pays.

Rappelons que le bilan de l'épidémie de Coronavirus continue de s'alourdir avec plus de 12 000 personnes infectées et 259 décès à ce jour. En France, on compte 6 patients contaminés, et 180 personnes rapatriées placées en quarantaine pendant 14 jours.