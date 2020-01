Coronavirus : une Intelligence Artificielle avait prédit l'épidémie, une carte de propagation disponible

BlueDot est une société canadienne composée de physiciens et programmateurs qui ont développé une intelligence artificielle associée à une plateforme de données. L'idée de cette IA ultra spécialisée est de prédire la propagation mondiale de maladies infectieuses et d'anticiper ainsi les épidémies.

C'est en puisant ses informations dans le Big Data que l'IA analyse les données, recoupe les informations et réalise des estimations en prenant compte un ensemble de facteurs présents, mais également en se basant sur des situations passées et documentées. L'IA exploite toutes les données disponibles sur le WEB, y compris les informations liées aux plans de vol pour permettre de prédire comment la maladie va se propager.

Et l'IA de BlueDot avait vu juste à propos du Coronavirus bien avant que l'OMS ne s'en inquiète. L'algorithme a ainsi tiré la sonnette d'alarme et prédit une épidémie mondiale 10 jours avant que l'OMS et les spécialistes ne s'inquiètent véritablement de la situation. L'IA a informé des risques le 31 décembre dernier, partageant un schéma de propagation qui s'est confirmé par la suite.

BlueDot partage pourtant ses résultats avec les autorités de santé publique d'une dizaine de pays, à des hôpitaux ainsi qu'aux compagnies aériennes afin de les aider à réagir plus rapidement.

Malheureusement, on ne sait pas à quel point l'IA de BlueDot a pu également se tromper par le passé, les chiffres concernant l'efficacité de l'IA sont inconnus pour l'instant, et c'est sans doute pour cela que les autorités sanitaires n'ont pas pris plus largement en compte les informations partagées par la société canadienne.

Actuellement, la propagation du virus continue avec la découverte de cas infectés revenus de séjours en Chine. Des chercheurs de Baltimore ont mis en place une carte du monde qui présente la propagation en temps réel.

L'idée ici n'est pas d'alimenter la peur des utilisateurs, mais a plutôt un but éducatif : il est question de fournir un outil permettant au public de mieux comprendre le phénomène épidémique. Les données sont collectées auprès de diverses sources et notamment l'OMS.