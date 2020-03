Les grandes valeurs high-tech ont perdu des dizaines de milliards de dollars de valorisation en un jour

Concernées aux premier chef par l'épidémie de coronavirus qui impose des mesures de confinement en Chine et perturbe les chaînes d'approvisionnement et d'assemblage, les grandes entreprises high-tech US ont connu un lundi noir en terme de valorisation avec le recul brutal des grandes Bourses mondiales.

Du fait de leur très forte valorisation, les corrections du marché donnent le tournis. Collectivement, les cinq plus grandes valeurs high-tech méricaines ont perdu quelque 321,6 milliards de dollars de valorisation en une journée, indique CNBC.

En voyant son cours en Bourse reculer de 8%, Apple a perdu à elle seule 100 milliards de dollars de valorisation. Microsoft n'est pas loin derrière avec plus de 80 milliards de dollars effacés avec un cours en recul de 6%, comme Alphabet / Google ou Facebook.

Ces mêmes entreprises avaient porté l'index S&P 500 vers un nouveau record le mois dernier par leur forte progression. D'autres sociétés IT de plus petite taille ont connu des reculs encore plus impressionnants à commencer par Tesla (-14%) ou Western Digital (-11%), dans un recul général qui n'avait plus été observé depuis la crise financière de 2008.

La panique autour du coronavirus est peut-être "dumb" (idiote), selon les termes d'Elon Musk, dirigeant de Tesla et SpaceX, sur Twitter, elle n'en affecte pas moins durement ses activités.

L'annulation des grands événements, les restrictions de déplacement des salariés, les perspectives amoindries pour les prochains trimestres mais aussi la chute violente du cours du pétrole, augure d'un ralentissement de l'économie mondiale qui pourrait conduire à une récession font totalement paniquer les investisseurs.