Coronavirus en Corée : Samsung va déplacer une partie de sa production au Vietnam

Source : Financial Times

Alors que l'épidémie du coronavirus vient de passer le cap des 100 000 cas certifiés, la Corée du Sud est le premier pays le plus impacté en nombre de malades après le point de départ chinois avec plus de 6500 cas déclarés.

Le groupe Samsung a dû plusieurs fois stopper son site de production de Gumi qui ne se trouve pas loin de la ville de Daegu, principal foyer épidémique du pays. Le Financial Times rapporte que le géant coréen a décidé de transférer une partie de sa production du Galaxy Z Flip, son smartphone avec écran pliable au format clapet vendu à 1500 €, vers le Vietnam pour garantir une production stable.

Une capacité de production de 200 000 unités / mois sera donc délocalisée et Samsung assure qu'elle sera réintégrée au site de Gumi dès que les conditions le permettront. Le groupe limite actuellement les déplacements de ses salariés et privilégie le télétravail quand c'est possible.

L'usine compte quelque 10 000 employés dont certains ont dû être mis en confinement provisoire ces dernières semaines, perturbant les opérations. Ces difficultés s'ajoutent à celles des approvisionnements en composants électroniques depuis la Chine, également perturbés par l'épidémie du coronavirus et réduisant les réserves des sous-traitants

La situation reste encore gérable mais elle pourrait se compliquer si elle venait à perdurer. Samsung a commencé à produire certains composants pour ses smartphones au Vietnam plutôt qu'en Chine, les flux de marchandises étant perturbés ou restreints entre les deux pays.

Le Vietnam est donc en train de devenir par la force des choses un point de production incontournable pour Samsung qui y fabrique plus de la moitié de ses smartphones, explique le Financial Times.