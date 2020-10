le virus de la Covid-19 survivrait 28 jours à la surface d'un smartphone

Tous les ans ou presque, une étude rappelle combien l'écran des smartphones est un nid à germes pire qu'une cuvette de WC. Entre le substrat favorable et les manipulations quotidiennes des affichages tactiles, les microbes ont tout ce qu'il faut pour proliférer.

Qu'en est-il du virus de la Covid-19 ? Est-il lui aussi amateur de nos écrans tactiles ? Une étude australienne a étudié la question et estime que le coronavirus responsable de la pandémie pourrait survivre jusqu'à 28 jours à la surface des écrans de téléphones portables, au moins dans les conditions contrôlées du laboratoire.

C'est beaucoup plus que le virus de la grippe, dont le maintien sur les écrans est estimé à 17 jours, et deux fois plus que sur les surfaces poreuses et les vêtements, et cela suggère que le SARS-Cov-2 est particulièrement résistant.

En conditions réelles, l'hospitalité de nos écrans de smartphones est vraisemblablement beaucoup moins favorable mais l'étude remet en perspective l'intérêt de désinfecter ou au moins nettoyer régulièrement l'écran et la coque des smartphones pour éviter des phénomènes sinon de recontamination au moins de maintien de l'infection.

La principale voie de contamination reste la projection de goutelettes lors de conversation et des éternuements en espaces clos et faiblement ventilés. Evidemment, si vous éternuez sur votre smartphone, ce sera sans doute le jackpot en matière de contamination...