Coronavirus : Disney + intègre La Reine des Neiges 2 à son catalogue

Disney a confirmé que suite aux différentes mesures de confinement instaurées à travers le monde pour tenter de limiter la propagation du Coronavirus, la plateforme Disney + profiterait d'une modification de son agenda.

Le groupe a ainsi confirmé l'arrivée de "La Reine des neiges 2" au catalogue de la plateforme de SVOD avec trois mois d'avance... Le film est ainsi disponible depuis ce dimanche aux USA.

L'opération est particulièrement intéressante pour Disney qui voit dans les mesures de confinement l'occasion de séduire des spectateurs qui n'ont pas d'autre choix que de tuer le temps au sein de leur foyer...

Petit problème : la situation ne concerne évidemment pas la France qui ne profite pas encore de Disney + (la sortie reste fixée au 24 mars). Mais ce n'est pas l'accès à la plateforme qui pose problème tant que la loi sur la chronologie des médias qui poserait problème dans l'hexagone : impossible d'anticiper la sortie en SVOD en faisant fi des délais imposés entre la sortie en salles et l'exploitation annexe des films... Une loi qui porte de plus en plus préjudice au secteur et qui n'a plus vraiment de légitimité ni de défenseur au regard de la modification du marché ces dernières années...