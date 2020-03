Disney+ dévoile l'intégralité de ses contenus pour la France

En amont du lancement en France prévu pour le 24 mars prochain, Disney publie une liste complète des contenus qui seront disponibles dès le premier jour sur Dinsey+. Largement orientée pour la famille, elle est à consulter dans ce document PDF.

La plateforme souligne plus de 500 films, plus de 300 séries et 26 créations Disney+ Originals exclusives parmi lesquelles la première saison de The Mandalorian qui a déjà été diffusée outre-Atlantique.

Rappelons en plus que pour cette série phare inspirée de l'univers Star Wars, les épisodes seront disponibles de semaine en semaine à partir du 24 mars.

La catalogue de lancement de Disney+ comprend les marques Disney, Marvel, Star Wars et National Geographic, avec également Pixar. Le nombre est gonflé par quelques répétitions en alignant par exemple des saisons d'une même série.

Il est en outre précisé que " certains contenus peuvent encore être retirés ou ajoutés d'ici le lancement. " Disney+ doit en tout cas conjuguer avec la chronologie des médias en France et devra ultérieurement faire avec une obligation de quota de 30 % de contenus européens dans son catalogue.

Pour la chronologie des médias et avec les services de vidéo à la demande par abonnement, un film peut être proposé dans un délai de 36 mois après sa sortie en salles. Il existe bien des cas particuliers pour réduire ce délai, mais ils ne concerneront pas Disney+.

Ces cas particuliers sont des dérogations pour des films ayant réalisé moins de 100 000 entrées après 4 semaines d'exploitation en salles, pour des plateformes ayant signé un accord avec les organisations professionnelles du cinéma.