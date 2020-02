Coronavirus : quel impact sur les PlayStation 5 et Xbox Series X ?

L'épidémie de Coronavirus a déjà un impact sur l'économie mondiale et sur certaines marques dépendantes du marché chinois des composants et de l'assemblage. La question se pose ainsi également concernant les prochaines consoles de Sony et Microsoft.

Plusieurs grandes marques ont déjà annoncé rencontrer des problèmes de stock et d'approvisionnement de certains composants de leurs dispositifs électroniques depuis la prolongation des congés par le gouvernement chinois pour limiter la propagation du Coronavirus.

Le marché du High Tech est le plus impacté par les mesures et l'arrêt quasi total des activités en Chine, et toutes les marques sont plus ou moins concernées. Faut-il alors craindre que l'épidémie ait un impact sur les prochaines consoles PlayStation 5 et Xbox Series X ?

Les deux machines sont attendues pour la fin de l'année, et si l'assemblage des machines à proprement parler d'a pas encore débuté, il est certain que Microsoft et Sony ont déjà passé commande de composants auprès des fondeurs et autres fournisseurs. Les yeux se tournent donc vers Foxconn qui est LE principal fabricant d'électronique grand public et qui justement avait annoncé avoir fermé toutes ses usines très tôt lors du dépassement du seuil épidémique du Coronavirus.

En l'état, les marques ne font actuellement que stocker des composants pour préparer l'assemblage... Néanmoins, le retard pris par les chaines de production de ces composants a décalé les commandes, et cela pourrait bel et bien impacter la production des PS5 et Xbox Series X à terme. C'est ce qu'indique la banque d'investissement Jefferies Group.

Par ailleurs, les ralentissements pourraient concerner plus globalement tout le secteur du jeu vidéo puisque certains studios sont également implantés en Chine, et sont actuellement fermés. On estime que 30 à 50% des créations artistiques des jeux vidéo sont réalisées en Chine.

Reste à savoir combien de temps durera l'épidémie, il est certain qu'il est bien plus important actuellement d'épargner des vies et de limiter la propagation du virus que de respecter un calendrier de commercialisation.