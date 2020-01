Coronavirus : le jeu Plague Inc connait un record de téléchargements

Si l'on en sait encore peu sur le Coronavirus qui a déjà fait plusieurs morts en Chine et se propage à travers le monde, la contagion pousse les autorités à mettre en place diverses quarantaines et mesures de sécurité. Ainsi, la ville de Wuhan, foyer du virus, est confinée depuis le début de la semaine, certains pays ont simplement bloqué les vols venus de Chine et des tests sont réalisés sur chaque personne prenant l'avion.

Alors que des premiers cas se sont déclarés en France, la situation n'a pas manqué de mettre en lumière Plague Inc, un jeu qui propose justement cette thématique de gérer une épidémie.

L'objectif de Plaque Inc est simple : partir d'une souche virale et la faire muter afin qu'elle devienne la plus contagieuse et dangereuse possible en misant sur les déplacements aéroportés pour contaminer l'ensemble de la population mondiale en vue de la décimer.

Actuellement, le jeu profite de records de téléchargements à en croire The Guardian. Il faut dire que le jeu a permis d'illustrer la propagation du Coronavirus sur plusieurs visuels diffusés sur les réseaux sociaux, faisant même croire à des schémas officiels.

C'est plus particulièrement en Chine que Plague Inc, pourtant disponible depuis plusieurs années, connait actuellement le plus gros succès, s'installant au top de l'App Store malgré son prix de 0,99€. Le studio Nedemic Creation ne s'attendait pas vraiment à une telle situation et rappelle que son titre ne propose que des éléments de fiction et ne peut servir de base pour analyser la situation réelle.