Le Coronavirus risque d'impacter la production d'iPhone 9 en Chine

L'épidémie naissante du coronavirus en Chine a déjà commencé à enrhumer les cours en Bourse de nombreuses entreprises dans de multiples secteurs d'activité qui pourraient être diversement impactés.

Des firmes comme Apple sont également touchées dans la mesure où elles sont très dépendantes de la Chine pour leurs ventes mais aussi pour leur production, beaucoup de sites d'assemblage étant répartis dans le pays.

Bien qu'en phase de délocalisation vers d'autres pays, à la fois pour réduire les coûts mais aussi pour limiter l'impact des taxes douanières imposées par Donald Trump sur les produits venus de Chine et vendus aux USA, la firme de Cupertino est encore très dépendante de la filière chinoise pour produire ses iPhone, iPad et Mac, ainsi que ses accessoires, comme les montres connectées ou les écouteurs sans fil.

Avec le succès de l'iPhone 11, qui profite d'une forte demande en Chine, Apple semblait prête à augmenter la production de ses smartphones de 10% sur le début et préparer la mise en production de l'iPhone SE 2 / iPhone 9 qui doit être lancé au printemps.

Mais selon le Nikkei, cette stratégie risque d'être affaiblie par l'émergence du coronavirus et le ralentissement d'activité qu'il entraîne en Chine du fait des mesures de confinement de la population pour limiter son expansion.

Et ce d'autant plus que les centres d'assemblage se trouvent précisément à proximité du foyer d'émergence de l'épidémie. Le Nikkei évoque un lancement de production de l'iPhone 9 pour la troisième semaine de février (avant son officialisation en mars) mais ce calendrier n'est plus aussi certain et pourrait éventuellement conduire à un report du lancement.

L'incertitude sur la production porte aussi sur les écouteurs AirPods, autre grand succès d'Apple qui lui a permis de prendre la tête d'un marché encore jeune mais au rythme de progression très rapide.