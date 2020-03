Coronavirus : Molotov offre 50 chaines supplémentaires à ses abonnés.

Après Canal + et Orange, c'est au tour du service Molotov d'offrir gratuitement ses services auprès des Français pour faciliter la période de confinement.

Les sociétés de divertissement sont de plus en plus nombreuses à mettre en oeuvre des mesures permettant d'adoucir la période de confinement imposée aux Français depuis cette semaine.

Ainsi, après les chaines de Canal + et OCS, c'est au tour du service Molotov d'annoncer l'accès gratuit à plus de 50 chaines à ses abonnés.

La plateforme a mis en place une rubrique spéciale "Coronavirus" qui permet de suivre les émissions et contenus diffusés par les chaines de télévision à propos de l'épidémie.

Mais en marge de tout cela, les abonnés au service pourront bénéficier de l'accès gratuit à 50 chaines supplémentaires et replays :

de chaînes généralistes (comme RTL9, Paris Première ou Comedy Central) ;

de chaînes pour enfants (comme Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Cartoon Network, Toonami ou Boomerang) ou adolescents (comme Adult Swim) ;

de chaînes cinéma (avec TCM Cinéma, Paramount Channel ou Action) ;

de chaînes documentaires (comme Toute l'Histoire, Animaux ou Science & Vie) ;

de chaînes musicales (comme M6 Music, Trace Urban ou MTV) ;

de chaînes d’information internationales (comme CNN), qui permettra de s'informer sur l'évolution de l'épidémie ailleurs dans le monde.

Ces initiatives visent à rendre plus facile la période de confinement et visent à encourager les Français à rester chez eux. Molotov commente : "Molotov espère ainsi, à son échelle, apporter sa contribution à la solidarité nationale en aidant chacun à surmonter cette période de confinement et d’incertitude."