Molotov revendique plus de 10 millions d'utilisateurs

Molotov montre ses muscles et sa popularité en annonçant plus de 10 millions d'utilisateurs de sa plateforme de distribution TV.

Plateforme de distribution TV en OTT (Over The Top ; hors offre du FAI), Molotov annonce aujourd'hui avoir franchi le cap des 10 millions d'utilisateurs. Ce seuil symbolique est atteint un peu plus de 3 ans après son lancement.

Selon Molotov, le nombre de ses utilisateurs a été multiplié par 10 en deux ans. Au cours de l'année 2019, le temps passé sur la plateforme a augmenté de 63 % et les abonnements ont progressé de 82 %. Molotov, qui souligne près de 30 000 titres renouvelés chaque jour et issus de plus de 170 éditeurs et chaînes, ne précise toutefois pas le nombre exact d'abonnements.

Pour Molotov, il s'agit manifestement de montrer ses muscles en débutant cette année 2020 qui ne sera pas simple avec par exemple le lancement de Salto (TF1, France Télévision et M6) dont une composante d'agrégation des chaînes entrera en concurrence frontale (en plus de la production de contenus orignaux).

Molotov promet la poursuite de l'enrichissement de son offre pour 2020 et de nouvelles fonctionnalités à destination des utilisateurs, mais aussi des éditeurs. Pour ces derniers, il est évoqué l'arrivée de nouveaux outils de monétisation avec les chaînes payantes et la publicité.

L'année dernière, les noms d'Altice France et de Molotov avaient été associés dans le cadre de discussions exclusives et dans l'optique d'un rapprochement. Il n'y a finalement pas eu de suite. D'après La Lettre A, Xavier Niel, le fondateur et actionnaire principal de la maison-mère de Free, aurait investi 30 millions d'euros via sa holding personnelle NJJ Holding dans Molotov. De quoi s'offrir 40 % du capital de Molotov qui était en proie à de grosses difficultés financières.

Invité du Buzz Media Le Figaro fin 2019, Jean-David Blanc, fondateur de Molotov (et créateur d'AlloCiné), a expliqué que le modèle sur lequel repose Molotov est un modèle d'abonnement, tout en insistant sur le fait que " la télévision n'est pas un service OTT comme les autres. "

" Ce n'est pas Netflix, ce n'est pas Disney+, ce n'est pas Canal+. C'est un ensemble de chaînes gratuites et payantes, petites et grandes, publiques et privées. […] Le digital permet de créer de la valeur pour les acteurs du gratuit qui vivent de la publicité en ayant des outils publicitaires beaucoup plus puissants, et créer des services à valeur ajoutée pour lesquels le consommateur est prêt à payer. "

En un peu moins de 3 ans, Jean-David Blanc a indiqué qu'il a été vendu 482 000 abonnements à 291 000 utilisateurs différents. " C'est un chiffre qui double quasiment tous les ans. "