Coronavirus : conférences de presse annulées et quarantaine chinoise au salon MWC

Le coronavirus s'invite indirectement au salon MWC 2020 avec déjà plusieurs conférences de presse annulées et des mesures de prévention allant jusqu'à la mise en quarantaine préventive.

L'épidémie du coronavirus est partie de Chine depuis le mois de janvier et, si sa diffusion reste contenue, elle promet déjà d'avoir un impact sur le plus grand salon de téléphonie mobile au monde, le MWC 2020 qui se tiendra fin février à Barcelone.

La Chine y est généralement très représentée, que ce soit par ses grands acteurs, fabricants et / ou équipementiers télécom, que par une multitude de petites entreprises venues montrer leurs produits.

Déjà, certaines grandes entreprises comme LG Electronics ont annoncé l'annulation de leur participation au salon, reportant leurs annonces sur des événements dédiés à venir, tandis que d'autres annulent leur grande conférence de presse tout en maintenant leur présence et leur stand, au moins jusqu'à nouvel ordre.

Credit : DR

Les groupe chinois Huawei et ZTE vont encore plus loin en maintenant leur présence tout en imposant une quarantaine préventive à leurs dirigeants et leur personnel.

Ceux-ci seront présents sur place quinze jours avant l'événement pour éviter une contamination sur un salon qui voit se croiser des dizaines de milliers de personnes venues du monde entier en l'espace de quelques jours.

Le journal Le Figaro indique que ces entreprises feront aussi plus appel à leur personnel européen. Dans d'autres cas, comme pour Xiaomi, les annonces seront faites par l'intermédiaire d'une conférence diffusée en streaming.

Le salon MWC 2020 s'annonce donc comme un événement un peu particulier cette année. La GSMA, qui supervise l'organisation, indique surveiller étroitement l'évolution de l'épidémie et va mettre en place un protocole de sécurité reposant sur des campagnes d'information (dont celle incitant à ne pas se serrer la main pour saluer) mais aussi de désinfection systématique.