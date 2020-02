Coronavirus : Nvidia annule sa participation au Mobile World Congress 2020

L'édition 2020 du Mobile World Congress s'annonce assez particulière : en pleine épidémie de Coronavirus, de plus en plus de marques annoncent ne pas souhaiter participer au salon.

L'épidémie de Coronavirus continue de sévir à travers le monde, et le gouvernement chinois vient de prolonger une seconde fois les congés liés à la fête du printemps. Officiellement, le retour des activités en Chine n'interviendra donc pas avant le 17 février, l'objectif étant d'éviter de voir les populations se concentrer dans certaines zones d'activité pour limiter la propagation du virus.

Dans ce contexte, certaines marques comme Ericsson avaient déjà annoncé se retirer du MWC qui se tiendra du 24 au 27 février prochain à Barcelone. Huawei de son côté a placé ses collaborateurs en quarantaine et l'ensemble des conférences de presse du salon a été annulé. Certaines présentations se feront ainsi à distance par vidéo. Tous les participants chinois du salon seront, de toute façon, placés en quarantaine sur le sol espagnol.

Aujourd'hui, c'est Nvidia qui annonce ne pas participer au salon. et rejoint ainsi LG, Ericsson et ZTE. La marque fera donc l'impasse sur la présentation de ses avancées en termes d'IA et de 5G.

A l'inverse, d'autres marques ont confirmé leur présence : Qualcomm, Motorola, Xiaomi, Lenovo, Vivo ainsi que Honor.