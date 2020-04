Coronavirus : un parc de 60 imprimantes 3D dans un hôpital pour aider les soignants et patients

Nombreux sont les possesseurs d'imprimante 3D à s'être lancés dans l'impression de visières de protection contre les projections. Ces visières sont actuellement distribuées gratuitement un peu partout en France auprès des personnels soignants et des groupes se sont montés dans chaque région de France pour agir à une échelle locale.

Mais les professionnels du secteur vont encore plus loin. Ainsi, c'est un parc de 60 imprimantes 3D qui a récemment pris place à l'hôpital Cochin afin de produire des milliers de pièces de matériel médical pour répondre au besoin du personnel et des patients en temps réel, comme le rapportent nos confrères du Figaro.

Le projet est né sous l'impulsion de l'Université de Paris en partenariat avec l'AP-HP et le groupe Kering qui a avancé le budget nécessaire à l'achat des machines et des consommables ainsi que le financement de l'opération sur les 4 prochains mois. 5 ingénieurs sont sur place pour développer des dispositifs médicaux et assurer le processus d'impression 3D, ils font partie de la société française Bone 3D spécialisée dans l'impression 3D de pièces médicales.

Le parc ainsi créé permet de produire en grande quantité du matériel en plastique qui fait défaut au personnel qu'il s'agisse de visières de protection pour le visage, de valves de respirateurs artificiels, de matériel d'intubation, masques, poignées ou autres accessoires...

Par ailleurs, avec l'impression 3D il est possible de moduler les volumes de production et de varier les modèles pour suivre les besoins quasiment en temps réel. Les pièces elles-mêmes peuvent être rapidement modifiées et évoluer pour se montrer plus performantes ou adaptées aux besoins. En communiquant directement avec les utilisateurs sur site, l'équipe dédiée à l'impression de matériel gagne également en réactivité et en efficacité.

Le docteur Roman Hossein Khonsari qui chapeaute le projet indique que "c'est tout simplement la plus importante plateforme d'impression 3D de matériel médical d'Europe". Mais les pièces imprimées ici ne sont pas uniquement vouées aux hôpitaux de Paris : la production va progressivement s'étendre pour les hôpitaux de régions voisines, en espérant que le projet se reproduise un peu partout en France.



Et si vous êtes particuliers et que vous souhaitez vous aussi contribuer à soulager le personnel soignant avec votre imprimante 3D, ou que vous êtes soignant et souhaitez obtenir du matériel auprès de la communauté de makers, voici un tableau qui recense les groupes Facebook dédiés à la production de visières et autres accessoires, classés en fonction de leur localisation ici



