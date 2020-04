Bon plan : imprimante 3D Alfawise U20 Plus à prix réduit (France), et Ortur Laser, Creality Ender-3 Pro,...

Même si en ce moment les Français achètent plutôt des imprimantes traditionnelles (voir notre dernier bon plan sur les imprimantes à petit prix) ou des cartouches d'encre (voir celui là), confinement oblige avec attestation de sortie obligatoire, les ventes d'imprimantes 3D restent stables, il faut avouer que les Français ont du temps devant eux :)

Le bon plan du jour concerne donc l'imprimante 3D U20 Plus de chez Alfawise qui est actuellement en promotion dans les entrepôts français de Gearbest. Cette imprimante possède un volume d'impression de 400 x 400 x 500 mm. Elle dispose d'un double axe Z, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression en cas de coupure. Elle est équipée d'un plateau chauffant (jusqu'à 100 degrés) en 24v et d'un écran 2,8 pouces couleur et tactile.

Elle embarque une tête d'impression de type MK8 et un extrudeur à simple entrainement disposant d'un réglage de tension par vis, et peut gérer les filaments comme le PLA, l'ABS, le Polycarbonate, HIPS, PETG, PVA et la plupart des filaments chargés. Elle propose d'imprimer avec une hauteur de couche variant de 0.1 à 0.32 mm avec sa buse de 0,4 mm (que l'on pourra changer).

Vous trouverez l'imprimante 3D Alfawise U20 Plus actuellement en promotion chez Gearbest à 331 € seulement avec la livraison gratuite depuis la France en quelques jours.

Mais l'Alfawise U20 n'est pas la seule imprimante 3D à bénéficier de promotions chez Gearbest, vous trouverez d'autres modèles mais également des laser à gravure :

Ortur Laser Master Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U50 Code promo: ZWEEU4DI8J Quantité: 200

Alfawise U20 Large Code promo: Super Deals Quantité: 200

Longer Orange30 3D Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U20 One Code promo: Vente flash Quantité: 200

Artillery Sidewinder-X1 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Enfin, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant toutes les promotions de la journée (Huawei P30, Xiaomi Mi TV,...), mais aussi les produits de sécurité pour votre maison Aqara en promotion !