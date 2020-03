Coronavirus : Pokémon Go permet de continuer à jouer, sans sortir.

Pokémon Go s'est adapté à la crise du Coronavirus et propose aux joueurs de continuer à jouer sans avoir à se déplacer de chez eux ni avoir à tricher.

Le confinement prononcé dans plusieurs pays, qu'il soit total ou partiel ne fait pas vraiment les affaires des jeux de réalité augmentée qui misent justement sur les déplacements physiques des joueurs.

C'est ainsi que Pokémon Go a aménagé son fonctionnement pour permettre aux joueurs de continuer à profiter du titre même s'ils sont contraints de rester à domicile. Niantic Labs a annoncé souhaiter prendre soin des dresseurs en les aidant à rester chez eux sans les pénaliser dans le jeu.

Les joueurs pourront ainsi capturer plus de pokémons dans un périmètre restreint, devrait renforcer les objets à collecter dans les Pokéstops et réduire drastiquement les couts des boutiques avec 30 encens pour une seule Poképièce (au lieu de 100) et des oeufs qui éclosent deux fois plus rapidement.

La Journée de la Communauté de mars a été annulée et reportée à une date ultérieure. Niantic Labs invite chacun à limiter ses déplacements et ne pas mettre le jeu avant la raison et la santé.