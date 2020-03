Coronavirus: Tim Cook recommande le télétravail aux employés d'Apple

Apple prend de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie de Coronavirus et prône désormais le télétravail, y compris en France.

Apple a pris de nouvelles mesures pour faire face au Coronavirus et la firme a diffusé un mémo en interne, récupéré par Bloomberg, qui invite les employés à travailler de chez eux si leur poste le permet.

Le mémo, signé Tim Cook a été diffusé dans quelques pays comme la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, mais aussi la France. La semaine du 9 au 13 mars est particulièrement ciblée pour limiter la propagation du virus et protéger les employés dont l'activité ne nécessite absolument pas de se rendre dans les locaux de la firme.

Tout au long du mémo, l'épidémie est décrite comme "un événement sans précédent" ou qualifiée de "défi". En marge de cette mesure, Apple a annoncé renforcer la sécurisation de ses locaux avec un nettoyage en profondeur des bureaux et boutiques et la mise en place de limites de visiteurs dans les Genius Bar et Apple Store.

Les employés qui feront le choix du télétravail profiteront d'un maintien de salaire à l'heure, permettant même les heures supplémentaires.