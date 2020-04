Windows 10 : les informations sur le coronavirus s'invitent dans la recherche

Microsoft juge utile de pousser l'actualité sur le coronavirus dans le champ de recherche de Windows 10. Des informations via ses propres services.

Depuis la version 1903 de Windows 10, Microsoft a fait évoluer le champ de recherche qui trône à côté de Cortana. Séparé de l'assistant personnel, il donne accès à divers éléments et options via des onglets (tout, applications, documents, onglets, plus…). Des recherches rapides ont également été ajoutées en accueil.

En cette période de crise sanitaire avec le Covid-19, Microsoft ajoute en accueil de cette recherche, une section consacrée aux dernières informations sur le coronavirus dans une rubrique intitulée Ce qui se passe.

Le propos est simplement d'aiguiller vers la sélection des dernières actualités du portail MSN en rapport avec le coronavirus et vers l'outil de suivi du Covid-19 de Bing qui publie une carte interactive.



L'outil de Bing (Microsoft) tire parti de données de l'OMS, Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis et en Europe, Wikipédia. Il propose des informations par pays sur le taux d'infection et donne accès aux actualités locales de Bing Actualités.

Si cette intrusion dans la recherche avec Windows 10 dérange, les utilisateurs peuvent toujours ignorer la section en la fermant.