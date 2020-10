Un corset high tech pour le mal de dos

Le professeur Stuart Mc Gill, spécialiste en biomécanique s'est récemment penché sur un des fléaux de notre société : le mal de dos. Il concerne plus de 80% des adultes de façon chronique ou ponctuelle avec des solutions qui ne sont pas toujours efficaces pour les patients.

Une des causes principales du mal de dos mis en avant dans les études est la sédentarité et le fait que nous passons de plus en plus de temps assis. Les muscles de soutien du corps s'affaiblissent et la colonne vertébrale n'est alors plus assez maintenue, elle se déforme alors progressivement jusqu'à ce que les premières douleurs apparaissent.

C'est pourquoi les chercheurs ont mis au point un corset high-tech doté de plusieurs capteurs et de moteurs. Baptisé Atlas, le dispositif se porte comme une gaine à raison d'une heure par jour : il détecte alors les sources de douleurs dans le dos et joue de ses moteurs pour étirer les zones qui souffrent de compressions nerveuses. Une traction est appliquée sur la région lombaire pour diminuer la pression entre les articulations tout en aidant les muscles qui assurent la motricité.

Le corset est particulièrement utile lors des séances de réhabilitation : il assiste l'utilisateur pour parfaire les mouvements et limiter les douleurs qui bloquent les gestes pour permettre de regagner en amplitude. Des données sont actuellement collectées au CHU de Lille auprès de 32 patients qui souffrent de douleurs dorsales. Si les tests sont concluants, le dispositif pourrait être proposé à un panel plus vaste de patients.