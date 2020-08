Exosquelette Guardian XO Alpha : les marines américains passent en phase de test

L'entreprise qui fournit l'unité, spécialisée dans la défense, a développé cet exosquelette à des fins industrielles, notamment dans les domaines de l'énergie et de la construction.

Il s'agit d'un retour aux sources pour l’entreprise Sarcos, qui bénéficiait dans les années 2000 de subventions de la DARPA (agence du département de la Défense des États-Unis chargée de la recherche et développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire) pour travailler sur des exosquelettes motorisés à des fins de défense. Leur modèle d'exosquelette XO semble avoir attiré l’attention avec le fait qu’il conserve l'énergie en restant passif lorsqu'il n'est pas actionné. Le corps des Marines américain devrait ainsi tester le Guardian XO Alpha, dévoilé pour la première fois au début de l'année au CES 2020. Sa présentation n’est pas passée inaperçue et il a reçu de nombreux titres comme Top Emerging Technology par Digital Trends, "Best Robot" par PCMag.com, ou encore "The Best Ideas and Products of CES" par VentureBeat. Il a également été reconnu par WIRED Magazine comme étant l'une des technologies les plus bluffantes du salon. Les applications les plus immédiates restent toutefois centrées sur la logistique, où il est souvent nécessaire de soulever des charges lourdes.

Ben Wolff, PDG de Sarcos Defense déclare ainsi que :