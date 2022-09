Coup d'envoi : préparez la coupe du monde de football avec Cdiscount (TV, barre de son, tireuse à bière)

Cette année, la coupe du monde de football aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. Pour l'occasion, Cdiscount lance l'opération "Coup d'envoi" avec au programme de belles remises sur l'image et le son, mais aussi des promotions pour s’équiper pour l’événement (meubles, petit électroménager, Bière & Vins…). Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur le site de Cdiscount.

Parmi les offres que propose le site français, nous avons la télévision Samsung 65TU7022 qui profite d'une belle réduction.

Cette dernière est dotée d'une dalle LCD UHD de 65 pouces, soit 163 cm, avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Elle profite de la technologie HDR10+ et HLG10. La télévision bénéficie du processeur Crystal 4K accompagné du système d'exploitation Tizen OS qui permet de profiter de diverses applications comme Netflix, Disney+, et bien d'autres.

Au niveau de l'audio, le téléviseur est équipé de deux haut-parleurs de 10 Watts et intègre la technologie Dolby Digital Plus pour un son de qualité. La TV est compatible WiFi et pour finir, elle est pourvue de deux ports HDMI, d'un port USB, d'un port Ethernet et d'une sortie audio numérique.

Sur Cdiscount, la télévision Samsung 65TU7022 est au prix de 600 € au lieu de 817 € avec la livraison gratuite.



Voici d'autres bons plans à ne pas rater pour l'opération "coup d'envoi" sur Cdiscount :

