Chute du prix pour l'écran PC incurvé DELL S3422DWG avec une très belle sélection d'écrans

Si vous voulez profiter de toutes les qualités de vos jeux que la carte graphique peut vous offrir, il faut un écran PC. Ces derniers ont plusieurs critères importants à prendre compte comme la taille de l'écran, la fréquence de rafraichissement ou certaines technologies comme le FreeSync. Nous avons sélectionné pour vous, une sélection d'écrans allant de 22 à 35".

Parmi cette sélection, nous avons trouvé l'écran PC DELL S3422DWG qui profite d'une belle réduction sur Darty.

Il est doté d’une dalle incurvée WQHD de 34" avec une définition de 3440 x 1440 pixels. Il profite de la technologie AMD FreeSync qui offre une fluidité avec un taux d’actualisation maximal de 144 Hz. Il est certifié VESA DisplayHDR 400 qui permet d'afficher plus de détails et de couleurs. La courbure est de 1800R avec un format d’image 21:9 UltraWide. Notons aussi la présence de deux haut-parleurs 5 W intégrés. Pour finir, il est doté de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et de 5 ports USB.

Sur Darty, l’écran PC incurvé Dell S3422DWG est à 400 € au lieu de 530 € avec la livraison gratuite.

