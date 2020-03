Après Canal+, c'est Orange qui propose en clair les chaînes OCS et jeunesse

C'est la course à la surenchère en cette crise du coronavirus et de confinement. En effet, après que Canal+ ait annoncé ce soir proposer gratuitement à tous sa chaîne Canal+ mais aussi l'accès à de nombreux packs pour ses abonnés, c'est maintenant à Orange de participer à la grande messe du groupe le plus généreux :) même si, pour le coup, Orange se montre toutefois moins généreux car seuls ses abonnés pourront en profiter.

Ainsi, jusqu'au mardi 31 mars 2020, donc pour une durée de deux semaines soit la durée qu'à annoncée le président E.Macron pour le confinement des français, les abonnés à la TV d'Orange pourront profiter gratuitement des chaînes TV suivantes :

chaînes jeunesse :

Boomerang (canal 91)

Boing (93)

Tiji (94)

Canal J (95)

et Toonami (96)

chaînes Cinéma