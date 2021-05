COVID-19 : Pfizer annonce un traitement à base de pilules bientôt disponible

Le Covid-19 soigné avec une simple ingestion de pilule ? C’est ce qu’a annoncé Pfizer qui a travaillé sur un médicament permettant de soigner la maladie. Les premières pilules devraient être disponibles dès la fin de l’année, et sur le marché américain dans un premier temps.

Avec plus de 150 millions de personnes malades pour trois millions de victimes, le Covid est au centre des enjeux. Le seul moyen de lutter contre le Covid-19 à l’heure actuelle se résume à des périodes de confinements et à des campagnes de vaccination menées à travers les pays. Cependant les vaccins ne peuvent pas soigner la maladie. Ils ne font en effet que protéger la population des symptômes les plus graves. Il semblerait toutefois que Pfizer ait la solution.

Le PDG du laboratoire a en effet déclaré qu’ils étaient actuellement en train de développer un médicament capable de soigner le Covid-19. Mais celui-ci n’en est qu’à ses débuts. Avant d’être proposé aux malades atteints du Covid, le médicament devra faire l’objet de tests cliniques pour pouvoir être proposé aux États-Unis.

Il faudra cependant attendre la validation des autorités sanitaires avant quoi que ce soit pour commencer à tester les premiers malades. À ce jour, aucune communication n’a été faite pour une commercialisation en Europe, il faudra donc rester patient avant de pouvoir profiter de cette solution. À condition bien sûr qu’elle passe tous les tests sans embûche.