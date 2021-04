Covid-19 : TousAntiCovid avec des certificats de test et de vaccination

Après des informations sur le suivi de la situation sanitaire en rapport avec la pandémie de Covid-19 et pour générer des attestations, l'application de contact tracing TousAntiCovid va intégrer une fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet. Pour des certificats de dépistage, puis de vaccination.

Selon un chiffre communiqué par le gouvernement, l'application de contact tracing TousAntiCovid a été téléchargée par un peu moins de 15 millions de personnes. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, cette application mobile permet le traçage des cas contacts via la technologie Bluetooth pour une mesure des distances.

Quand une personne testée positive à la Covid-19 se déclare dans l'application après avoir reçu un code avec le résultat de son test, les utilisateurs de TousAntiCovid qu'elle a croisés sont prévenus. Un historique des contacts est enregistré de manière chiffrée et avec un filtrage des contacts sur l'appareil. Un partage avec un serveur central se fait lors d'un test positif avec l'accord de l'utilisateur.

Les critères sont de deux utilisateurs à une distance inférieure ou égale à un mètre pendant 5 minutes, des contacts à une distance supérieure à un mètre et inférieure ou égale à deux mètres pendant 15 minutes.

Expérimentation de TousAntiCovid-Carnet

Dans les prochains jours, TousAntiCovid va faire l'objet de l'expérimentation d'une fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet. Le gouvernement indique que l'objectif sera de stocker sous forme numérique - dans l'application - et de manière sécurisée une preuve de test négatif ou positif certifiée pour le dépistage de la Covid-19, et ultérieurement une attestation certifiée de vaccination.

" À court terme, cette nouvelle fonctionnalité de l'application TousAntiCovid permettra notamment de faciliter les déplacements entre la métropole et les territoires ultramarins et la Corse puis avec les autres pays de l'Union européenne ", écrit le gouvernement.

Afin de tester la technologie et pour définir la meilleure utilisation tant pour les passagers que le personnel qui sera en charge de la vérification des certificats, le gouvernement indique s'engager d'ores et déjà à l'expérimentation de TousAntiCovid-Carnet pour les vols à destination de la Corse et des Outre-mer.

Rappelons qu'avant l'été, l'Union européenne doit mettre en place un certificat vert numérique pour faciliter la libre circulation dans l'UE pendant la pandémie de Covid-19. Ce certificat permettra de prouver qu'une personne a été vaccinée, a reçu un résultat négatif à un test de dépistage ou a guéri de la Covid-19.

Sous forme électronique ou sur papier, il comprendra un QR Code contenant les informations idoines et une signature pour garantir l'authenticité du certificat.