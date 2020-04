Covid-19 : Apple publie à son tour des données de mobilité

Apple partage des données de mobilité issues de son application Apple Plans (ou Apple Maps). Elles peuvent être consultées via un outil en ligne avec la possibilité de visualiser des tendances de mobilité dans les grandes villes et une soixantaine de pays ou zones géographiques.

" Ces données de mobilité peuvent fournir des informations utiles aux autorités sanitaires et aux gouvernements locaux et également servir de base à de nouvelles politiques publiques en montrant l'évolution du nombre de personnes qui se déplacent en voiture, à pied ou avec les transports en commun dans un certain périmètre ", explique Apple qui fait allusion à la situation sanitaire avec le Covid-19.

L'outil proposé par Apple est comparable aux rapports mis à disposition par Google qui s'appuient sur la fonctionnalité de l'historique des positions avec Google Maps qui enregistre les déplacements au niveau du compte Google.

Il s'agit également de données agrégées et anonymisées. " Les informations sont générées en comptant le nombre de demandes d'itinéraires effectuées dans Plans. Ces ensembles de données sont ensuite comparés pour analyser les variations du volume des personnes en voiture, à pied ou dans les transports en commun dans le monde. "

Une même idée pour Apple et Google qui sont également partenaires pour le développement d'une technologie de traçage des contacts.