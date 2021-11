Creality : 4 imprimantes 3D à petit prix avec la CR-6, CR10 V3, CR10 Smart et le CR-Scan01

Commençons avec l’imprimante 3D de chez Creality, la CR-6 SE qui met à disposition une taille d’impression de 235 mm x 235 mm x 250 mm avec une vitesse d’impression de 80 à 100 mm/s et une résolution d’impression de 0,1 mm. Elle prend en charge les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois et du filament de 1.75 mm.

L'imprimante est dotée d’un écran tactile couleur de 4,3 pouces, pour faciliter le contrôle des impressions et des réglages de la machine, et d'une carte mère silencieuse.

L’imprimante 3D CR-6 SE est actuellement affichée au prix réduit de 199 € avec le coupon TC93 chez Cafago et la livraison gratuite depuis l’Allemagne.





Continuons avec l’imprimante CR-10 V3 qui est aussi en promotion sur le site Cafago.

Elle est dotée d'un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm avec un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. La machine dispose d’un plateau chauffant associé à un extrudeur Titan Near-end, le tout en direct drive, pour une impression plus efficace. Elle est accompagnée d'une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d’impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

L’imprimante est équipée d’un double axe Z, d’un détecteur de fin de filament ainsi que d’une reprise d’impression en cas de coupure. Elle fonctionne en 24V pour offrir une chauffe plus rapide et la carte mère est équipée de drivers TMC 2208 pour un fonctionnement en silence.

Sur le site de Cafago, l’imprimante 3D CR-10 V3 au prix de 310 € avec le code CC392 et un envoi gratuit depuis l’Allemagne.



Continuons avec la Creality CR-10 Smart qui est également en promotion sur le site de Cafago.

Elle offre une taille d'impression de 300 x 300 x 400 mm avec un cadre en alliage d'aluminum. Elle est compatible WiFi et Ethernet pour la contrôler directement via le réseau. De plus, elle est dotée d'un écran tactile de 4,5" avec une interaction claire et intuitive.

La carte mère est silencieuse, elle possède aussi un détecteur de fin de filament, un nivellement automatique et une reprise d'impression lors d'une coupure de courant.

L'imprimante 3D Creality CR-10 Smart est au prix de 338 € avec le coupon de réduction TC4763 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Finissons avec le scanner Creality CR-Scan01 qui permet de modéliser n'importe quel objet en 3D. Il est équipé d'un plateau tournant et le tout permet une définition de 0,1 mm avec une résolution de 0,5 mm.

Le scanner est facile d'utilisation, il n'y a pas besoin de le calibrer. Il permet d'obtenir des objets en STL ou en OBJ et peut numériser un objet qui mesure 536 x 378 mm.

Le scanner Creality CR-Scan01 est au prix de 389 € sur le site de Cafago avec le coupon CC968 et la llivraison rapide depuis l'Allemagne.



