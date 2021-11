Le smartphone realme C21 à moins de 100€ (!) chez Amazon et les top promos du jour

Aujourd'hui, le realme C21 4+64 Go passe sous la barre des 100 € chez Amazon. C’est un smartphone d’entrée de gamme avec un design simple et une coque plastique. L’écran mesure 6,5" avec une définition de 1600 x 720 px.

Le smartphone est doté d'un processeur MediaTek Helio G35 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, il permet de jouer à pas mal de jeux comme Call of Duty. Pour la photo, il dispose d’une triple caméra dont le principal capteur est de 13 MP et un frontal de 5 MP.

Le realme C21 est accompagné d'une batterie de 5000 mAh qui permet une autonomie de deux jours pour un usage normal et il faut 2h30 pour le charger totalement.

Sur le site d'Amazon, le realme C21 4+64 Go est au tarif de 99 € au lieu de 149 € prix de lancement avec la livraison gratuite.



