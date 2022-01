Craob X : le concept d'ultraportable sans aucune connectique

Les jours des connectiques sont-ils comptés ? Dans les smartphones, divers concepts ont émergé pour se passer des connecteurs et imaginer des appareils mobiles conçus d'une pièce se rechargeant sans fil et utilisant les connectivités wireless pour communiquer.

Cette idée du portless pourrait être appliquée aux ultraportables et le Craob X joue les concepts explorant cette possibilité. Les connectiques étant utilisées ponctuellement, on pourrait imaginer qu'elles disparaissent au profit de designs ultrafins et légers, rendant les appareils toujours plus transportables sans sacrifier leurs performances.

Le Craob X ne comprend ainsi aucun connecteur sur les tranches, pas même pour son alimentation, ce qui lui permet d'atteindre 7 mm d'épaisseur sur l'ensemble de la tranche un poids de seulement 860 g.

Son concepteur promet aussi un affichage 13,3 pouces 4K quasiment sans bordures avec un poinçon pour la webcam de visioconférence. La configuration pourrait aller jusqu'au processeur Intel Core i7-1280p avec GPU Iris Xe, jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 2 To de stockage SSD PCIe Gen 4.

S'il pourra accueillir les connectivités sans fil WiFi 6E et Bluetooth 5.x, comment pourra-t-il être rechargé ? Tout simplement en charge sans fil via un accessoire à accoler sur la coque et comprenant un module de charge sans fil, des ports USB, une prise casque et un lecteur de carte mémoire.

S'il s'agit encore ici d'un concept, une version commerciale est prévue et doit être dévoilée "prochainement". Le prix n'est pas encore connu.