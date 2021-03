Crash Bandicoot 4 : la sortie PC datée, quelle configuration pour y jouer ?

Crash Bandicoot 4 It's About Time est sorti la semaine dernière sur PS5 et Xbox Series, mais pour les joueurs PC, il faudra se montrer patient.

Activision a annoncé que le titre sortirait sur PC le 26 mars prochain et qu'il sera proposé à travers la plateforme Battle.net, on peut d'ailleurs l'y retrouver en précommandes à 39,99€.

Le jeu de plateforme qui reprend une icône du jeu vidéo sera porté par des graphismes en 4K et des animations à 60 FPS au moins.

Activision livre d'ailleurs les configurations minimums et recommandées pour profiter du jeu dans les meilleures conditions :

Configuration minimum

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Carte graphique : Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7950

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

Carte graphique : Nvidia GTX 970/AMD R9 390

Mémoire : 16 Go de RAM

Stockage 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Les configurations demandées restent assez modestes et devraient permettre à chacun de profiter du jeu sans